Politika

Başbakan’dan yeni yıl mesajı: Herkesin ulusal çıkarları öncelemesini umuyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, “Tüm tarafların, ulusal çıkarları diğer tüm çıkarların üstünde tutmasını ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini umuyoruz” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani yeni yıl

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yeni yıl mesajında, “2023 yılının gelişi dolayısıyla Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını, kahraman Peşmergeleri, iç güvenlik güçlerini, onurlu şehit ailelerini, Irak ve dünya halklarını kutluyorum” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kısıtlı imkanlara rağmen geçtiğimiz yıl farklı Kürdistan kentlerinde özel sektörün desteğiyle yol, tarım, sanayi ve dijitalleşme alanlarında destek verdiğini anımsatan Başbakan, 2022’nin, Arap ülkeleri, bölge ve Avrupa’yla olan diplomatik ilişkiler açısından da verimli geçtiğini vurguladı.

“Kürdistan Bölgesi Irak’ta ve bölgede her zaman huzur ve istikrar faktörü olmasına ve hiç kimse için tehdit oluşturmamasına rağmen ne yazık ki geçtiğimiz yıl birçok saldırıya da maruz kaldık” diyen Başbakan, “Bu sebeple, yeni yılda Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge genlinde güvenlik ve istikrarın hakim olmasını diliyor, tüm taraflara yardım etmek, reform sürecini devam ettirmek ve Kürdistan halkına daha fazla hizmet sunabilmek için Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların da anayasal temelde, kökten çözülmesini umuyoruz” vurgusunda bulundu.

Başbakan mesajının sonunda, “Yeni yılın hastalık, salgın ve krizlerin son bulduğu, tüm insanlığın barış ve mutluluğa ulaştığı bir yıl olmasını umut ediyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Yüce Allah Kürdistan’ı korusun” ifadelerini kullandı.

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