Suriye savaşı: Son 11 yılın en az ölümlü yılı 2022 oldu

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’deki hak ihlallerine ilişkin 2022 raporunu yayımladı.

Rapora göre ülkenin farklı bölgelerinde 3 bin 825 kişi öldürüldü. Bunun, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana yıllık en düşük oran olduğu kaydedildi.

Gözlemevi’nin istatistikleri şu şekilde:

-2022'de 321'i çocuk olmak üzere 1627 sivil öldürüldü.

-Mayın patlaması sonucu çoğu çocuk 209 sivil hayatını kaybetti.

-Suriye askeri güçleri mensubu 627 kişi ve ona bağlı silahlı gruplardan 217 kişi öldürüldü.

-Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve onlara bağlı birliklerden 387 savaşçı hayatını kaybetti.

-Muhalif gruplardan 240 kişi, 562 de DAİŞ mensubu öldürüldü.

Son iki yılda, Heyet Tahrir Şam'ın (eski adıyla Nusra Cephesi) topraklarının yarısını kontrol ettiği İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde savaşın yoğunluğu giderek azaldı.

2011'de Suriye krizinin başlamasından bu yana yaklaşık yarım milyon insan yaşamını yitirdi. Altyapı tesisleri, evler ve işyerleri büyük zarar gördü.

İç savaş nedeniyle milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.