Politika

DSG: 32 terörist yakalandı

DSG, Cizre Yıldırımı Operasyonu’nun 3’ncü gününde Haseke'ye bağlı Til Hamis kırsalında 32 DAİŞ mensubunun yakaladığını duyurdu.
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kürdistan Cizre Yıldırımı Operasyonu DAİŞ terörist

HABER MERKEZİ

Suriye Demokratik Güçleri (DSG) ve Uluslararası Koalisyon Güçleri 29 Aralık'ta Haseke'ye bağlı Til Hamis ve Hol bölgelerinde DAİŞ'in uyuyan hücrelerine yönelik Cizre Yıldırımı Operasyonu başlattı.

DSG Basın İrtibat Merkezi, Cizre Yıldırımı Operasyonu’nun 3’ncü gün bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, Til Hamis'in batı kırsalında 32 DAİŞ mensubunun yakalandığı ve bunlardan 3’ünün son dönemlerde DAİŞ’i izlemekte olan ve adalet için aranan terörist listesinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin saklandığı yerlerde görev yapan ve onlara lojistik malzeme sağlayan 6 DAİŞ mensubunun da yakalandığı belirtildi.

DSG, Til Birak ve Til Hemis kırsalındaki Yıldırım Operasyonun aralıksız bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

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