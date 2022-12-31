Neçirvan Barzani: Kürdistan halkının çıkarları hepimizin ana hedefi olmalı

ERBİL (K24)

Yılbaşı mesajı yayımlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yeni yılın kazanım ve başarılar yılı olmasını temennisinde bulunarak, Kürdistan halkının çıkarlarının herkesin ana hedefi olması gerektiğini belirtti.

Şehit ailelerinin, Peşmergelerin, güvenlik güçlerinin yanı sıra Kürdistan, Irak ve dünya halklarının yeni yılını kutlayan Neçirvan Barzani, “Umutların ve zaferlerin gerçekleştiği, savaşların, çatışmaların, salgın hastalıkların ve iç savaşların son bulduğu, barış, güvenlik ve istikrarın tüm insanlığa yayıldığı bir yıl olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Vatandaşların yaşamını ve refahını iyileştirmek, çoğulculuğu, bir arada yaşamayı, hoşgörüyü, demokrasiyi, insan haklarını, eşitliği ve özgürlükleri daha da derinleştirmek için çalışacağız” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Yeni yılın başlamasıyla birlikte Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi güçler ve tüm toplum bileşenleri arasındaki ilişkilerde birlik, beraberlik, karşılıklı kabul ve işbirliğinde yeni bir sayfa açalım. Anayasal ve federal hakları korumak için birlikte çalışalım ve Irak Federal Hükümeti ile anayasal temelde sorunları çözelim” ifadelerini kullandı.

“Komşu ülkelerle, bölgeyle, dostlarla ve uluslararası müttefiklerle ilişkilerimizi saygı, birlik ve ortak çıkarlar temelinde geliştireceğiz” diyen Neçirvan Barzani, “Terör tehdidine karşı koymak ve teröristleri ortadan kaldırmak için işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Barışı, istikrarı ve istikrarı pekiştirmek için birlikte çalışacağız” mesajlarını verdi.