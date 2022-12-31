Çavuşoğlu Suriye ile ikinci görüşme için tarih verdi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ikinci üçlü görüşmenin ne zaman yapılacağına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Ankara ve Şam'ın bir kez daha masaya oturacağı görüşme için, "Ocak'ın ikinci yarısında yapalım dedik. Moskova olabilir veya üçüncü ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Türkiye askerine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, "Askerimizin çıkması için siyasi süreçte adım atılmalı. Bir boşluk varsa orayı terör örgütleri doldurmamalı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla bir araya gelmişti.