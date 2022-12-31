'140’ıncı Maddenin uygulanmasına ilişkin bazı kararlar alındı'

ERBİL (K24)

K24’e açıklamalarda bulunan Şaxewan Abdullah, Irak Anayasası'nın 140’ıncı Maddesini uygulamak için çeşitli kararların alındığını söyledi.

“2023 yılı bütçesinden 140’ıncı Maddenin uygulanması için ayrılacak. Komisyon aktif hale getirilmesine karar verilmiş, başkan ve birkaç üye seçilmiştir” diyen Abdullah şunları söyledi:

“Tabii şu ana kadar komisyon üyeleri tam olarak belirlenmedi çünkü atanan isimlerle ilgili görüşler var. Daimi üyelerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti, İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı temsilcilerinin de komisyonda yer alması gerekiyor ancak bunlar henüz belirlenmedi.”

Başta çiftçiler olmak üzere bölge halkını mağdur bırakmak, Irak Anayasasının 140’ıncı Maddesinin uygulanmasının aşamalarından biri olduğunu söyleyen Abdullah, “Kerkük'ün bileşenlerinin temsilcilerinin katıldığı bir komisyon var. Tarım arazilerinin iadesinde zarara uğrayanların tazminatına esas olsun diye tarlalar konusunda anlaşmaya vardık” şeklinde konuştu.

140. MADDE NEDİR?

Irak Anayasasında Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili olan 140. madde, üç aşamadan oluşuyor.

Buna göre, önce Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde (Diyala, Musul ve Salahaddin) Saddam Hüseyin dönemi ve 2003 sonrası yaşanan demografik değişiklik durumu normalleştirilecek, ardından nüfus sayımı yapılacak ve daha sonra bu bölgelerin merkezi yönetime mi yoksa Kürdistan Bölgesi’ne mi bağlanmasına karar verilmesi için referanduma gidilecek. Anayasaya göre tüm bunların Aralık 2007'e kadar gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

2005’te yazılan Irak Anayasası’nda yer alan 140. maddenin 2007 yılında uygulamaya geçirilmesi öngörülüyordu ancak söz konusu madde henüz uygulamaya geçirilmedi.