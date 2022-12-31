‘Kürdistan Bölgesi’nde 2022’de 534 erkeğe şiddet vakası kaydedildi’

ERBİL (K24)

Kürdistan Erkekler Birliği, 2022 yılında tüm şubelerinde 534 erkeğe yönelik şiddet vakasının kaydedildiğini, 65 erkeğin intihar ettiğini ve 5 erkeğin de öldürüldüğünü açıkladı.

Kürdistan Erkekler Birliği Başkanı Burhan Ali, örgütün faaliyetlerine ilişkin istatistikleri düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Ali açıklamasında, “Bu yıl teşkilatımızın tüm şubelerinde 534 adet şikayet ve erkeğe yönelik şiddet vakası kayıt altına alındı. 65 erkek intihar etti ve 5 erkek eşleri tarafından ve başkalarının yardımıyla öldürüldü” dedi.

Kürdistan Erkekler Birliği Başkanı, “Toplam şikayet ve şiddet vakalarının 213'ü çocuk velayeti veya boşanma davası, 193'ü akrabaların aile sorunlarına karışması, 45'i evlilikte sadakatsizlik, 37'si yaşlı erkeklerin tahliyesi, 12 psikolojik ve cinsel taciz, 9 fiziksel şiddet ve 8 maaş haciz vakası” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl erkeğe yönelik şiddetin daha önce hiç yaşanmamış yeni bir biçimi kayıtlara geçti” diyen Ali, “Bunlar arasında 17 vaka ile "medya ve siber tehditler, karalama veya sosyal medya şiddeti" yer alıyor” diye konuştu.

Ali, “İllere göre erkek intiharlarında, Süleymani'de 26, Erbil'de 23, Duhok'ta 8, Kerkük'te 6 ve Halepçe'de 2 vaka var” dedi.

Kürdistan Erkekler Birliği faaliyetlerini, erkek haklarını savunmakla ilgilenen merkezi Süleymaniye'de bulunan ve ailedeki erkeklerin karşılaştığı sorunları araştıran bir örgüt olarak tanımlıyor.