Başkan Barzani’den 16. Benedict için taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, yaşamını yitiren eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus için taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Mesud Barzani, dünyadaki tüm Katolik Hristiyanlara taziyelerini sunduğunu belirtti.

Başkan Barzani, “Papa 16. Benedict'in yaşamını yitirmesi nedeniyle Papa Francis'e ve tüm dünya Katoliklerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Ruhu şâd olsun” ifadelerini kullandı.

16. BENEDİKTUS YAŞAMINI YİTİRDİ

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Emerit Papa 16. Benediktus'un bugün yerel saatle 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda öldüğü" bildirildi.

Asıl adı Joseph Ratzinger olan ve Katoliklerin ruhani lideri olarak seçildikten sonra "Papa 16. Benediktus" adını alan 95 yaşındaki eski lider, papalık görevini bıraktığı 2013'ten bu yana Vatikan'da inzivaya çekilmişti.

Benediktus, 2005'te ölen Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) yerine, 19 Nisan 2005'teki Papalık Seçiminde (Konklav) Katolik Kilisesi'nin 265. Papası olarak seçilmişti.