Politika

Ukrayna ile Rusya arasında yeniden esir takası yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir tutulan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığını açıkladı, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, Rusya tarafıyla gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 140 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.
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Rus esirler
Rus esirler
dünya esir Ukrayna Rusya takas

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen müzakere süreci sonucunda Ukrayna'nın elinde esir bulunan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığı duyurdu.

Açıklamada askerlerin, bakanlığın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonları için Rus hava kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya sevk edileceği belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlere sağlık ve psikolojik durumları için gereken yardımların sağlandığı ifade edildi.

UKRAYNA: ESİR TAKASIYLA 140 UKRAYNALI SERBEST BIRAKILDI

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, Rusya tarafıyla gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 140 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Yermak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rus tarafının esir tuttuğu 140 Ukrayna vatandaşının bugün yapılan esir takasıyla serbest kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, başarıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir esir değişimidir. 140 kişi eve dönüyor."

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