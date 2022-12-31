Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

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Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler M.T. ile A.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (Kaynak: AA)