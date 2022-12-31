Politika

Kürdistan Bölgesi 2023 yılına girdi

Kürdistan Bölgesi 2023 yılına coşkuyla girdi.
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Erbil Kalesi yeni yıl dolayısıyla ışıklandırıldı
Erbil Kalesi yeni yıl dolayısıyla ışıklandırıldı
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HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi’nde yeni yıla girildi.

Başkent Erbil’in yanı sıra diğer kentlerde meydanlar ve yüksek binalar yeni yıl dolayısıyla ışıklandırıldı.

Akşam saatlerinden itibaren vatandaşların Erbil'deki tarihi kalenin önündeki meydana akın ettiği görüldü

Türkiye’de ise İstanbul, Ankara ve İzmir’deki farklı meydanlarda konserler düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi ve Türkiye aynı anda yeni yıla girdi.

Dünyada yeni yıl, düzenlenen renkli havai fişek gösterileri ve kutlamalarla coşkuyla karşılandı.

Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya yeni yıla ilk giren ülkeler oldu.

2023'e "merhaba" diyen Avustralya'nın birçok kentinde görkemli havai fişek gösterileri yapıldı.

Bu arada, Samoa'nın yaklaşık 164 kilometre uzağında bulunan Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası ise 2023'e en son merhaba diyecek.

Erbil
Erbil

 

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