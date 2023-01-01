BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kutladı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı'nın BAE resmi haber ajansı WAM'dan aktardığı haberde, BAE Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı'nın telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Al Nahyan'ın Netanyahu'yu hükümeti kurarak başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla tebrik ettiği aktarıldı.

Al Nahyan'ın BAE-İsrail ilişkilerini özellikle kalkınma alanında güçlendirme ve iki ülke arasındaki ortaklığı ilerletme arzusunu ifade ettiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun da tebrik ve iyi dilekleri dolayısıyla Al Nahyan'a teşekkür ettiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Al Nahyan'ın, Netanyahu ile eşine BAE'ye resmi bir ziyaret yapma davetini yinelediği ve iki liderin ziyaretin yakında gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İsrail'de Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükumeti, Mecliste 29 Aralık'ta düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.