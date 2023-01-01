Politika

Hırvatistan Euro ve Schengen bölgesine dahil oldu

AB’ye 2013’te üye olan 3.9 milyon nüfuslu Hırvatistan hem Euro Bölgesi’ne hem de kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen Bölgesi’ne dahil oldu.
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avrupa euro bölgesi Schengen Bölgesi Hırvatistan

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği’nin “en yeni” üyesi olan Hırvatistan, 2023’e hızlı bir giriş yaptı.

Hırvatistan, sekiz yıldır Euro Bölgesi’ne katılan ilk ülke. Bu ülkeden önce 2015’te Litvanya, Euro Bölgesi’ne girmişti. Hırvatistan’ın katılımıyla Euro Bölgesi üyelerinin sayısı 20’ye yükseldi.

Mali açıdan muhafazakar politikalar izleyen Hırvatistan, Avrupa ekonomisi açısından zor bir dönemde gelen üyelikle birlikte, 1995’te yürürlüğe giren ulusal para birimi Kuna’yı bırakarak Euro kullanmaya başlıyor.

Hırvatistan’ın diğer Schengen Bölgesi ülkeleriyle kara ve deniz sınırlarındaki kontroller de bugünden itibaren kaldırıldı. Havalimanlarındaki kontroller ise 26 Mart’tan itibaren kalkacak. Daha önce 22 AB üyesi ve 4 ortak ülkenin (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) bulunduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı Hırvatistan’la birlikte 27’ye yükseldi.

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