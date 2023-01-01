İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda ‘seçkinler’ ve ‘sessizlik’ tartışması

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Tuğgeneral Gulam Hüseyin Gaybpur, İran'da yüksek mevkilerde bulunan etkili isimlere atıfta bulunduğu açıklamasında "Devrim Muhafızları" generallerini ve üst düzey yetkilileri Ali Hamaney'e karşı çıkmakla suçladı. Devrim Muhafızları ise yaptığı açıklamada bu açıklamaların önemsiz açıklamalar olduğunu bildirdi.

Gaybpur, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. İran resmi haber ajansı ISNA’nın aktardığına göre Gaybpur yaptığı açıklamada rejime yakın olanların “devrimi kendi haline bıraktığını” söyledi.

Son protestolar sırasında ülkesinin "ortak bir savaşa" maruz kaldığından bahseden Gaybpur, “Yaşananlar DAİŞ ile çatışmadan başka bir şey değil” dedi.

ELEŞTİRİLER ARTTI

Hamaney’e atfedilen benzer eleştirilerin ardından son günlerde, birkaç İranlı yetkili "seçkinlerin sessizliğini" eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı'nın din adamlarından sorumlu danışmanı Rıza Takavi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Seçkinlerin suskunluğunun darbesi isyancılardan daha az değil. Bu insanlar üst düzey pozisyonlara ulaştılar, sosyal roller oynuyorlar ve grupları etkiliyorlar. Sanatçılar, etkinlik muhabirleri, şairler, akademisyenler, üniversite profesörleri, ünlüler, spor dalında şampiyonluk elde edenler, bakanlar, hukukçular ve yetkililer rejimin masasına oturup ilerleyen güçlerdir” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları'nın liderlerinden Hamid Abazari'nin geçtiğimiz Cuma günü “üst sınıf yetkililerin muhalefetine” atıfta bulunduğu konuşmasında, “Bugün hangi büyüklerin ve hangi seçkinlerin başarısız olduğunu görüyoruz… Nüfuzunuz ve prestijiniz var ve birçok unvanı arkanıza alıyorsunuz. Neden sesinizi yükseltmiyorsunuz?” dedi.

Abazari, "İran-Irak savaşında yiğitlik siciline sahip büyük generallerin ve liderlerin değerlere, efendilerine ve rejime karşı nasıl durduklarını bizzat gördüm" dedi.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Departmanı, Cumartesi günü, Abazari'nin açıklamalarının “bir analiz, izlenim ve kişisel görüş olduğunu” belirten bir açıklama yaptı. Tesnim haber ajansının aktardığına göre departmandan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Abazari, Devrim Muhafızları Başkomutanı'nın danışmanı değildir. Söyledikleri gerçeklerle tutarlı değil.”

RUHANİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani protestolar konusundaki sessizliğini bozdu. Mevcut protestolarla ilgili olarak Hamaney'e birkaç öneri gönderdiğini duyuran Ruhani eski hükümet yetkililerinden oluşan bir kalabalığa hitap etti.

Ruhani, “Hükümetin başkanlığını kimin üstleneceği ikincil bir meseledir, asıl mesele ülkenin kalkınması ve halkın sorunlarının çözümüdür. Şu anda insanların sorunlarını çözmede çok etkili konumda olmayabiliriz ama sorumlulara önerilerimizi iletebiliriz. Bu süreçte rehber ve diğer yetkililerle telefon ve mesaj yoluyla görüştüm ve bazı önerilerde bulundum. Ekonomik konularda bir değişiklik görmek istiyorsak, şartlardan biri nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıdır. Yaptırımlar kaldırılmadıkça ve dünya ile ilişkiler düzelmedikçe ekonomik sorunlar çözülmeyecek” dedi.