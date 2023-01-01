HEZKURD Kürtçe seçmeli ders için çalışmalara başladı

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Türkiye'de ve Kürt kentlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB), bağlı ortaokullarda seçmeli ders tercihleri yapılacak.

Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin okullarda Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerini tercih etmeleri için dün saha çalışmalarına start verdi.

HEZKURD ve Kürtçe aktivistleri tarafından Mardin merkez ve Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerinde broşür dağıtıldı.

HEZKURD, öğrencileri Kürtçe seçmeli derslere teşvik etmek için ders kayıt sürecine kadar çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

HEZKURD, geçtiğimiz yıl Kürtçe seçmeli ders kampanyası sürecinde 280 bin broşür dağıtmıştı.