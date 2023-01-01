Bağdat’ta havai fişekler nedeniyle 150 kişi yaralandı

BAĞDAT (K24)

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Bağdat’taki yılbaşı kutlamalarında kullanılan havai fişekler ve rastgele açılan ateş nedeniyle 150 kişinin yaralandığını söyledi.

20 kişinin gözünden yara aldığı kaydedildi.

Sözcü Bedir, kutlamalarda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Ülke genelindeki kutlamalarda yaşanan yaralanmalar ve can kayıplarıyla ilgili ise daha sonra detaylı bir açıklamanın yapılacağı bildirildi.