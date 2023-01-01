Almanya’dan İranlılara: Takip ediliyorsunuz, dikkatli olun

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Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Alman haber ajansına verdiği röportajda, Almanya’da 200 bin rejim muhalifinin yaşadığını ve İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı kişilerin bunlarla ilgili yıllardan beri araştırma yaptığını söyledi.

Haldenwang, ülkede yaşayan İranlıları ve rejimi eleştirenleri dikkatli olmaya çağırarak, “Özellikle İran'a seyahat etmeyi planlıyorlarsa veya aileleri hala İran'daysa dikkatli olmalılar” dedi.

Sosyal medyada aktif olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirten Haldenwang, Ekim ayında Berlin'de en az 80 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, İran ajanlarının muhalifleri tespit ederek fotoğraf ve videolarını çektiğinin, Alman güvenlik yetkililerince fark edildiğini ifade etti.

Haldenwang ayrıca gösterilerde fotoğraf ve video çeken ve bunları sosyal ağlarda yayınlayan göstericileri, bu eylemin "İran güvenlik servislerinin insanları teşhis etmesini kolaylaştırdığı" konusunda uyardı.