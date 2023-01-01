Akar'dan Yunanistan'a: Yanlış hesap Ankara'dan döner

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı, Kilis'te Esas Komuta Yeri'nde sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Görev uçuşunun tamamlanmasının ardından Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kilis'e geçti.

Burada Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Akar, "Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor" dedi.

Akar'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner."