Erbil’e yılbaşında 60 bin turist geldi

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, düzenlediği basın toplantısında, yılbaşını geçirmek için Irak’ın orta ve güney kentlerinden, Erbil’e yaklaşık 60 bin turist geldiğini, sınır kapılarından alınacak veriler toplandığında bu rakamın daha yüksek olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

K24’e konuşan Erbil Turizm Müdürlüğü Basın Sorumlusu Neriman Fazıl, bu denli bir yoğunluğu beklemediklerini ve 45 bin kişiye göre plan yapıldığını belirtti.

Valilik ve Turizm Müdürlüğü’nün yılbaşı için yaptığı güvenlik ve hizmet planının başarılı geçtiğini belirten Fazıl, turistlerin de sıcak bir şekilde karşılandığını ifade etti.

Neriman Fazıl ayrıca, kutlamaların sorunsuz geçtiğini ve herhangi bir istenmeyen olayın bildirilmediğini söyledi.