Berwari Bala bölgesinde günlük 300 kilo tahin üretiliyor

ERBİL (K24)

Duhok’un Berwari Bala bölgesinde tahin üretimi tüm zorlu koşullara rağmen devam ediyor.

Berwari Bala bölgesinde Dargala Misa Beg köyünde 100 yıllık bir tahin üretim tesisi bulunuyor. Bu tesiste günde 300 kilo tahin üretiliyor.

Bölgedeki güvenlik sorunlarından dolayı bu tesiste üretim durdurulmuştu ancak 2019 yılında tekrar tahin üretilmeye başlandı.

K24’e konuşan tesisin sahibi, işlerinin atalarında kendilerine kaldığını belirterek, “Türkiye ve PKK arasındaki çatışmalar son bulursa ve bölgede huzur sağlanırsa işimizi hiçbir zaman bırakmayız” dedi.