Politika

Rusya: Ukrayna’da İHA üretim yerlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna'da uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle insansız hava araçları (İHA) üretimi yapılan yerleri vurduklarını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını savundu.

Tesislerle birlikte İHA'ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu" dedi.

Ukrayna'daki “operasyonların” devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 350 tank ve zırhlı araç, 957 çok namlulu roketatar, 3 bin 756 obüs ve havan topu, 7 bin 859 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv