Politika

Manş Denizi’nden İngiltere’ye göçmen geçişinde rekor

İngiltere'ye Manş Denizi'ni geçerek Avrupa anakarasından geçen göçmen sayısı 2021'e göre 17 binden fazla artarak 45 bin ile rekor kırdı.
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HABER MERKEZİ

İngiltere, yeni yılın ilk gününde Manş Denizi'ni geçerek ülkeye giren göçmen sayısını açıkladı. Buna göre, 2022 yılından 45 bin 756 göçmen kaçak yollarla ülkeye giriş yaptı. Bu sayı 2020'de 28 bin 526 olarak açıklanmıştı. 

Kaçak göçle mücadele sözü veren muhafazakar hükümet, 17 bin artan kaçak göç nedeniyle baskı atında.  

Geçen ay, Manş Denizi'nde göçmenlerle dolu küçük bir teknenin dondurucu soğukta alabora olması sonucu dört kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olay, en az 27 kişinin botları alabora olduğunda boğulmasından bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra meydana geldi; bu, Manş Denizi'nin her iki yakasında da derin derin düşünmeye yol açan bir felaketti.

22 Ağustos'ta bin 295 göçmenin kanalı kullanması kaydedilen en yüksek tek günlük toplam göçmen sayısı oldu. (Kaynak: euronews, AFP)

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