Politika

Davutoğlu: Birileri siyasi saldırı girişimine mi hazırlanıyor?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili "Cumhurbaşkanı, Bahçeli, İçişleri ve Adalet Bakanlarından ses yok. Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor?" diye sordu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
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HABER MERKEZİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ankara Valiliği ise Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise olaya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu.

Davutoğlu paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

“Ankara’nın göbeğinde, siyasetçi Sinan Ateş katledildi. 48 saat geçti, Cumhurbaşkanı, Bahçeli, İçişleri ve Adalet Bakanlarından ses yok. Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor? Ya da birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?

Gerilimlerin acı bedellerini ödemiş sağcı, solcu, ülkücü, devrimci, laik, muhafazakar, Türk, Kürt, Sünni, Alevi bütün duyarlı kesimlere ve aydınlara sesleniyorum. Bu kirli oyunlara karşı omuz omuza verelim ve Cumhuriyetimizin 100. yılını toplumsal barış ve uzlaşı yılı yapalım.”

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