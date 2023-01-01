Politika

Paris Belediye Başkanı: Burası Kürtlerin evi

Paris’teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “Kürtler, buranın onların evi olduğunu unutmasın” dedi.
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avrupa Anne Hidalgo Paris Ahmet Kaya Kültür Merkezii ziyaret

ERBİL (K24)

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yanındaki üst düzey bir heyetle beraber 24 Aralık'ta silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yetkilileriyle bir araya gelen Anne Hidalgo Kürtlere desteğini vurguladı.

Ziyaretle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Hidalgo “Paris, her zaman özgürlük için kahramanca savaşan Kürtleri destek verdi. Unutmasınlar ki burası onların evi” dedi.

PARİS SALDIRISI

24 Araık’ta Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

69 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, saldırıya Kürdistan ve dünyadan büyük tepki geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek Fransa hükümetinin gösterdiği çabaya teşekkür etti.

Ölenlerin sanatçı Mir Perwer (M. Şirin Aydın), Emine Kara, ve Abdurrahman Kızıl olduğu açıklanmıştı.

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