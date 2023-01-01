Politika

İran’dan Şii gruplara çağrı: ABD’ye karşı askeri faaliyetlere devam edin

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Abbas Kaabi, Irak’taki Şii gruplardan ABD’ye karşı silahlı operasyonlarına devam etmelerini istedi.
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Irak İran Irak Şii gruplar çağrı ABD

ERBİL (K24)

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Abbas Kaabi, öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Basra’da düzenlenen merasimde yaptığı açıklamada, Şii gruplara ABD Irak’tan çekilene kadar bu ülkeye karşı askeri faaliyetlerini devam etmeleri çağrısında bulundu.

Abbas Kaabi, “ABD yalnızca bölgenin egemenliğini ele geçirmek için değil, eğitim, kültür, medya, toplumsal, bilimsel ve diğer alanlarda egemenlik kurmak için çaba harcıyor” dedi.

“ABD son dönemlerde ekonomik anlamda dayatmada bulunmak için çaba harcıyor” diyen Kaabi, söz konusu faaliyetleri “yumuşak bir savaş” olarak niteledi.

Fetih Koalisyonu üyesi Faleh Gazali, Irak Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada “Eski ABD Başkanı Donald Trump ve bazı bölgesel taraflar Irak’ta mezhepsel çelişkileri körüklüyor” ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu’nun ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik kararının uygulanması gerektiğini belirten Gazali, Irak hükümetini sorumluluk üstlenmeye ve Kasım Süleymani suikastını yargıya taşıma çağrısında bulundu.

Hükümetin Haşdi Şabi’yi desteklemesi gerektiğini belirten Gazali, diğer silahlı grupların da hükümetin desteğinden faydalanması gerektiğini ifade etti.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Haşdi Şabi'ye bağlı Asayib Ehlihak silahlı grubu lideri Kays Gazali de bu minvalde açıklamalarda bulunmuştu.

Analistler, Şii yetkililerin Abbas Kaabi’yle benzer açıklamalarda bulunmasını, İran’ın kendine yakın grupları harekete geçirerek ABD’ye baskı yapma çabası olarak değerlendiriyor.

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