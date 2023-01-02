Spor

Messi ve Neymar oynamadı PSG yenildi

Fransa Ligue 1'de Messi ve Neymar'ın oynamadığı karşılaşmada PSG, Lens deplasmanında 3-1 yenildi.
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avrupa PSG lens Ligue 1

HABER MERKEZİ

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu.

PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.

Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.

Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

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