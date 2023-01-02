Politika

İsrail’den Şam'a hava saldırısı: 2 Suriye askeri öldü, 2 yaralı

İsrail'in saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.
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suriye İsrail Suriye şam saldırı

HABER MERKEZİ

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Şam'a gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Saldırıda ayrıca, Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.

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