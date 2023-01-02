İsrail’den Şam'a hava saldırısı: 2 Suriye askeri öldü, 2 yaralı

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Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Şam'a gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Saldırıda ayrıca, Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.