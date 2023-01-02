Yaşam

Mardin’de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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kürdistan Mardin servis aracı kaza

HABER MERKEZİ

Mardin'de sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaçlı mevkiinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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