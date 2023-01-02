Mardin’de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
HABER MERKEZİ
Mardin'de sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alaçlı mevkiinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)
#Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandıhttps://t.co/wxMCklSIf4 pic.twitter.com/ZiriTKIwyk— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) January 2, 2023