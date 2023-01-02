Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Güçlükonak’ın Akdizgin köyü yakınlarında dün arkadaşlarıyla gittiği piknik esnasında dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen Ahmet T'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması yürüttü.

Diyarbakır AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü "kurbağa ekibi", Batman Su Üstü Arama ve Kurtarma ile Cizre Belediyesi ve JAK timlerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda, Ahmet T'nin cansız bedenine akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında ulaşıldı.

Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Kaynak: AA)