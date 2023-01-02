Yaşam

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Ahmet T'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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Ekipler Ahmet T'nin cansız bedenine ulaştı (Foto: AA)
Ekipler Ahmet T'nin cansız bedenine ulaştı (Foto: AA)
kürdistan Şırnak Dicle Nehri

HABER MERKEZİ

Güçlükonak’ın Akdizgin köyü yakınlarında dün arkadaşlarıyla gittiği piknik esnasında dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen Ahmet T'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması yürüttü.

Diyarbakır AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü "kurbağa ekibi", Batman Su Üstü Arama ve Kurtarma ile Cizre Belediyesi ve JAK timlerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda, Ahmet T'nin cansız bedenine akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında ulaşıldı.

Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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