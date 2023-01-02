Kürdistan Bölgesi’nin dış ticaret hacmi arttı

ERBİL (K24)

Ticaret Genel Müdürü Newzad Şeyh Kamil, hükümetin resmi sayfasına yaptığı açıklamada, 2022 yılında Kürdistan Bölgesi’nin ihracatta 672 milyon 767 bin dolara yükseldiğini, ithalatın ise 15 milyar 403 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl 5 bin 204 ürüne ithalat, 168 bin ürüne ise ihracat izni verdiğini kaydeden Newzad Şeyh Kamil, en çok ithal edilen ürünlerin otomotiv sektöründen olduğunu belirtti. Buna göre 2022 yılında 105 bin 126 araç ithal edildi.

En çok ihraç edilen ürünler ise şunlar oldu: Maden, nar, domates salçası, tahin, sumak, çeşitli salça ve soslar, piliç, hurda araç parçaları.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Basın Sorumlusu Mardin Ebubekir Hüseyin, geçtiğimiz yıl gıda ürünlerindeki denetimin sıklaştırıldığını söyledi.

448 bin kiloluk son tüketim tarihi geçmiş ürün imha edilirken, 1809 ticari ihlal tespit edildi. 281 iş yeri kapatıldı, 329 milyon 322 bin dinar idari para cezası uygulandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesi’nin programının başlıca hedeflerinden biri ihracat ve ticaret hacminin artırılması olurken, özellikle tarım, sanayi ve ticarette önemli adımlar atıldı.