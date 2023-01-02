Politika

Demirtaş: Seçim kampanyamızın startını verelim

Selahattin Demirtaş, "Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim" dedi.
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türkiye Selahattin Demirtaş seçim kampanya

HABER MERKEZİ

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı. 

Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olmasını dileyen Demirtaş, "Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. BAŞLIYORUZ!" dedi.

Demirtaş sözlerini, "Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz" diye noktaladı.

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