Demirtaş: Seçim kampanyamızın startını verelim

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı.

Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olmasını dileyen Demirtaş, "Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. BAŞLIYORUZ!" dedi.

Demirtaş sözlerini, "Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz" diye noktaladı.

1- Merhaba, umarım hepiniz daha iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Sözde yargılandığım davaya dair biraz bilgi vermek istiyorum. Malum nedenlerle, medyanın önemli bir kısmı duruşmalarımı takip etmiyor. Ancak herkesin gerçekleri bilme hakkı var. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 8, 2019