Rapor: 2022'de Afrin'de 151 kişi öldürüldü

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Türkiye’nin destek verdiği silahlı grupların bulunduğu Rojava’nın Afrin kentinde çatışmalar, patlamalar, sivil halka yönelik hak ihlalleri, bölgenin demografisinin değiştirilmesi gibi durumlar yaşanmaya devam ederken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son bir yılda bölgede yaşananlara ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, 2022 yılında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 151 sivil öldürüldü, 118’den fazla kişi de yaralandı.

Ölüm ve yaralama vakalarının bir kısmı Türkiye destekli silahlı gruplar tarafından gerçekleşti, bir kısmı da bölgede yaşanan çatışma, patlama ve top saldırıları nedeniyle yaşandı.

Raporda TSK, silahlı gruplar, DAİŞ, rejim güçleri ve DSG mensuplarının kayıplarına da yer verildi.

Buna göre, 98 kişi Uluslararası Koalisyon ve Rusya’nın hava saldırılarının yanı sıra, Afrin’de çeşitli bölgelerde yaşanan çatışmalarda ve meydana gelen patlamalarda öldü.

2022’de Afrin’in farklı bölgelerinde silahlı gruplar ile bazı aile ve aşiretler arasında yaşanan 30’dan fazla çatışma ve silahlı saldırı sonucu aralarından kadın ve çocukların da olduğu 73 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Raporda, ayrıca Afrin'de mayın ve bombalı saldırı gibi çeşitli şekillerdeki 14 patlamada 7 sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Rapora göre, 2022'de silahlı gruplar tarafından 4'ü çocuk ve 21'i kadın olmak üzere 677'den fazla tutuklama ve kaçırma vakası yaşandı.

Raporun bir başka bölümünde ise Afrin’de yaşanan göç olayları ve bölgenin demografisinin değiştirilmesi yer aldı. Buna göre, Kuveyt ve Filistin’e bağlı bazı dernekler aracılığıyla Kürt kenti Afrin’de silahlı gruplar tarafından zorla çıkarılan Kürtlerin yerlerine Araplar için konutların yapıldığı ifade edildi.