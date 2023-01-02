Politika

DSG: 14 DAİŞ mensubu yakalandı

DSG’nin DAİŞ hücrelerine yönelik düzenlediği Cizire Yıldırımı Operasyonu beşinci gününde devam ederken, 14 örgüt mensubu daha yakalandı.
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kürdistan Cizire Yıldırımı Operasyonu DAİŞ Uluslararası Koalisyon Güçleri

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi, Cizire Yıldırımı Operasyonu’na ilişkin yaptığı açıklamada, Hol ve Til Berak bölgelerinde 14 DAİŞ mensubunun daha yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, Til Berak'ın Samihan ve Ata köylerinde yakalan 3 kişinin DAİŞ hücrelerine lojistik destek sağladığı vurgulandı.

DSG, 29 Aralık’ta Uluslararası Koalisyon Güçleri’yle birlikte Haseke’nin Til Hamis, Hol ve Til Berak bölgelerinde terör örgütü DAİŞ hücrelerine yönelik Cizire Yıldırımı Operasyonu’nu başlatmıştı. 

DSG'nin açıklamalarına göre operasyon kapsamında şimdiye kadar 124 DAİŞ üyesi yakalandı.

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