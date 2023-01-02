DSG: 14 DAİŞ mensubu yakalandı

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi, Cizire Yıldırımı Operasyonu’na ilişkin yaptığı açıklamada, Hol ve Til Berak bölgelerinde 14 DAİŞ mensubunun daha yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, Til Berak'ın Samihan ve Ata köylerinde yakalan 3 kişinin DAİŞ hücrelerine lojistik destek sağladığı vurgulandı.

DSG, 29 Aralık’ta Uluslararası Koalisyon Güçleri’yle birlikte Haseke’nin Til Hamis, Hol ve Til Berak bölgelerinde terör örgütü DAİŞ hücrelerine yönelik Cizire Yıldırımı Operasyonu’nu başlatmıştı.

DSG'nin açıklamalarına göre operasyon kapsamında şimdiye kadar 124 DAİŞ üyesi yakalandı.