Ukrayna: Donetsk'teki füze saldırısında 400'e yakın Rus askeri öldürüldü

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BBC’de yer alan habere göre Ukrayna, Rusya'nın kontrolü altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 300 askerin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı. Rusya yanlısı yetkililer kayıpları kabul etti ancak açıklanan rakamları teyit etmedi.

Donetsk'in kontrol altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov, füzenin yılbaşına girildikten hemen sonra Makiyivka'yı vurduğunu söyledi.

Bezsonov, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu" dedi.

Telegram'da yaptığı paylaşımda Bezsonov, çok namlulu roketatar sistemiyle yapılan saldırı için "Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" diye ekledi.

Bazı Rus yorumcu ve blog yazarları da saldırıyı doğruladı ancak sayıların öne sürülenden daha düşük olduğunu savundu.

Rusya'nın atadığı yönetim, yılbaşı gecesi bölgeye en az 25 roket atıldığını açıkladı.

Makiyivka'daki saldırıdan birkaç saat sonra Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları başladı.

İHA ve füze saldırılarında kritik altyapı tesislerinin hedef alındığı açıklandı.

Ukrayna ordusu Pazartesi günü saat 01.00 civarında son saldırılarla ilgili bir uyarı yayınladı.

Telegram üzerinden yapılan duyuruda "Kiev'e hava saldırısı... Başkentte hava alarmı verildi" denildi.

Kiev halkına sığınaklarda kalmaları çağrı yapıldı.