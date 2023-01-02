Ganalı Sulemana dünyanın en uzun insanı Mardinli Sultan’ı geçer mi?

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Hausa dilinde Awuche adıyla tanınan yaşındaki Sulemana Abdul Samed’e birkaç yıl önce "dev hastalığı" tanısı konmuştu. Büyümesi durmayan Awuche'nin hastanede her ay kontrole gitmesi gerekiyor.

Son kontrollerini yapan hemşire ise şaşkınlıkla kendisine, "ölçme çubuğunun maksimum uzunluğunu geçtiğini" söyledi.

Hazırlıksız yakalanan personel, boy ölçümünü yapabilmek için ek bir çubuk kullandı ve Awuche'nin boyunu 2,89 metre olarak ölçtü.

MARDİNLİ SULTAN KÖSEN'İN REKORUNU KIRABİLİR Mİ?

Awuche’yi ziyaret eden BBC News’ten Favour Nunoo, “Kesin boy uzunluğunu belirleme planımdan memnun olan Awuche, hastanede ölçülme biçimiyle ilgili, ‘Her şeyin mükemmel olduğunu söyleyemem’ diye itiraf etti” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Köydeki evlerin çoğundan daha uzun olduğu ortaya çıktı ancak bir süre aradıktan sonra yeterince yüksek duvarlı uygun bir bina bulduk. Ayakkabılarını çıkardı, kendisine uygun bir ayakkabı bulamadığı için bir araba tamircisi ona araba lastiklerinden mest benzeri bir ayakkabı yapmıştı. Komşularından biri, duvarı kömür parçasıyla işaretleyebilmek için tahta bir tabureye tırmandı. Noktayı ölçtükten sonra, ‘Awuche, mezura 2,23 metreyi gösteriyor’ dedim. Yüzünde samimi bir gülümsemeyle bunun ne anlama geldiğini sordu.”

Nunoo, şunu aktardı:

“’Yaşayan en uzun kişi yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda yani adam senden neredeyse 25 cm daha uzun’ diye yanıt verdim. Bahsettiğim kişi, Türkiye'den Guinnes Rekorlar Kitabına giren 40 yaşındaki (Mardinli) Sultan Kösen'di. Awuche buna, ‘Hâlâ uzuyorum. Kim bilir, belki bir gün ben de o kadar uzun olabilirim’ diye yanıt verdi. Hastanenin ölçümüyle bizim ölçümümüz arasındaki farkı önemsememişti.”

Awuche, 3-4 ayda bir ne kadar uzadığının belirgin hale geldiğini ve kendisini bu sürede görmeyenlerin bunu fark edebildiğini söyledi.

“DİLİ AĞZINA SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜDÜ”

Awucha, boyunun uzamasıyla ilgili sorunları ilk kez 22 yaşında Gana'nın başkenti Akra'da yaşadığı dönemde fark etti.

Bu dönemde bir kasapta çalışıyor, sürücü kursuna gidiyor ve para biriktiriyordu.

Ancak bir sabah uyandığında dilinin ağzına sığmayacak kadar büyüdüğünü ve düzgün nefes alamadığını fark etti.

Daha sonra yavaş yavaş bir deve dönüştüğünü fark etmişti.

Boyu herkesi geçti ve sıra dışı büyümesi başka komplikasyonları da beraberinde getirdiği için tıbbi yardım istedi.

Vücudun bağ dokularını etkileyen genetik bir hastalık olan Marfan sendromu nedeniyle omurgası anormal derecede kavisli hale geldi.

Hastalığın diğer sonuçları arasında uzuvların anormal derece uzaması ve ilerleyen aşamalarda kalp rahatsızlıkları var.

Doktorlar, büyümesini durdurmak için beynine cerrahi bir müdahale yapılması gerektiğini söylüyor.

Ancak Gana'nın kamu sigortası bu tedaviyi karşılamıyor. Awuche'nin her hastane ziyareti için 50 dolara ihtiyacı var.

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce hayallerinden vazgeçerek köyüne döndü.