Almanya’da CHP ofisine saldırı

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DW Türkçe’nin haberine göre, saldırı sonucu ofisin vitrin camı kırılırken, o saatte binanın boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ali Ercan, saldırının zamanlaması ve yapılış şekli dikkate alındığında planlı olarak düzenlenmiş olabileceği yönündeki kuşkularının arttığını söyledi.

Vitrin camının balyoz ya da benzer bir aletle kırılmış olabileceğini ifade eden Ercan, şunları dedi:

“Camın kalınlığı 6 milimetre ve çift cam. Ufak tefek bir darbeyle ya da havai fişek, şişe isabet etmesiyle kırılması pek mümkün değil. Öyle şiddetli vurulmuş ki, cam parçaları arka odalara, yaklaşık 10 metre uzaktaki mutfağa kadar fırlamış. Camda partimizin kurucusu Atatürk’ün ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları yapıştırılmıştı. Saldırgan doğrudan elindeki cismi Atatürk’ün fotoğrafına, tam olarak kafasına vurmuş. Sonra da kaçıp izini kaybettirmiş.”

AK PARTİ'DEN KINAMA

CHP Frankfurt Birliği'nin ofisine düzenlenen saldırıyı AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya kınadı.

Sırakaya Twitter aracılığıyla şu mesajı paylaştı:

"CHP Almanya’nın Frankfurt merkez ofisine, yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp yargıya teslim edilmesi için süreci yakından takip ediyoruz."

Frankfurt polisi olayla ilgili inceleme başlattı.