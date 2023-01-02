Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
HABER MERKEZİ
Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair nihai kararını verdi.
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili kararı hukuka uygun buldu.
Alınan kararın ardından Türkiye, resmen sözleşmeden çekilmiş oldu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Danıştay 10. Dairesi'nin ret kararı oy çokluğuyla onandı.
Danıştay'ın oy çokluğuyla onayladığı kararın ardından Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu.