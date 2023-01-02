Spor

Al Nassr teknik direktörü: Önce Messi'yi getirmek istedim

Geçen hafta Ronaldo'yu bünyesine katan Suudi futbol kulübü Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, takıma 'önce Lionel Messi'yi almak istediğini' söyledi.
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ortadoğu Al Nassr Cristiano Ronaldo Lionel Messi

HABER MERKEZİ

Basın toplantısında konuşan Garcia, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr transferini değerlendirdiği esnada "Önce Doha'dan Messi'yi getirmek istedim. Onu doğrudan buraya getirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Al Nassr'a transferiyle ilgili olarak "Farklı bir ligde ve farklı bir ülkede yeni bir deneyim için heyecanlıyım, Al Nassr'ın sahip olduğu vizyon çok ilham verici" demişti.

Takımla Haziran 2025'e kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euroyu bulacağı ifade edildi.

 

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