Politika

Maraş’ta silahlı kavga: Suriyeli baba ve oğlu öldürüldü

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Maraş silahlı kavga suriyeli mülteci

HABER MERKEZİ

Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Suriye uyruklu akraba iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A. pompalı tüfekle ateş etti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan baba Alaa A. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Alaaddin A. ve Hazim V. ise yaralandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına kaldırılan yaralılardan Alaaddin A, kurtarılamadı. Hazim V'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet A'nın yakalanması için çalışma başlattı. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv