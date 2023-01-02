AK Parti’den ‘erken seçim’ açıklaması

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AK Parti MYK, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

“TBMM'de bir yasa görüşürsünüz onu bile rejim krizine dönüştürmeye çalışırlar” diyen Çelik, şunları ifade etti:

“Halbuki Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olarak bütün nitelikleri olgunlaşmıştır. EYT düzenlenmesinden 3600 ek düzenlemeye kadar birçok konuda güçlü adımlar atıldı. KYK borçlarının silinmesi gibi birikmiş sorunların çözümünde ne kadar hızlı davranıldığı görülüyor. Türkiye yüzyılına damga vurmaya devam ediyoruz. Türkiye küresel düzeyde büyük bir aktördür. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına bu özgüvenle içi dolu bir özgüvenle girecek şekilde bu seneyi karşılamış oluyoruz.”

ŞAM'LA 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Suriye’yle 11 sonra yapılan üst düzey görüşmeye ilişkin konuşan Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye konusunda, Suriye'de iç savaş başlamadan evvel Türkiye Suriye halkının faydasına olacak şekilde Suriye'nin açılması, dünya ile entegre olması için çok kuvvetli bir tavır ortaya koydu. Biz bunları yaparken dünyanın önemli devletleri Suriye'ye 'haydut devlet' muamelesi yapıyor ama biz Suriye halkının faydasına olacak şekilde bunu sürdürdük. Ama daha sonra ortaya çıkan katliamlar bu ilişkilerin kopmasına neden oldu. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.”

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Ayrıca Çelik, “Her şey güllük gülistanlık mı tabii ki değil. Diplomasi ve müzakere anlayışını sürdüreceğiz. Karşılıklı büyükelçilerin atanması da hayırlı olsun diyelim” dedi.

ERKEN SEÇİM TARIŞMASI

“Seçim takvimi ile gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde” diyen Çelik, şunları dile getirdi:

“18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım.”

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine de değinen Çelik, “Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Burada bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların birçoğunu gördük. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Sonuç olarak emniyet güçleri, bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkartacaktır. Emniyet teşkilatı işinin başındadır. Adliye işinin başında, olay tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır” şeklinde konuştu.