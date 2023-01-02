İran, Suudi’nin ardından Mısır'la müzakerelere hazırlanıyor

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İran’dan, Mısır ile ilişkilerin şekillenmesinde her türlü olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirten bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Irak'ın, ülkesi ile Mısır arasında diyalog başlatma girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Kenani, “Tahran, Kahire ile ilişkilerin kurulmasına yönelik her türlü olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır” dedi.

Geçen Aralık ayında, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir araya gelmişti. Görüşmenin detaylarına ilişkin olarak Kenani, "İran Dışişleri Bakanı ile Mısır Cumhurbaşkanı arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme, yeni görüşmelerin habercisi olması açısından önem arz ediyor” dedi.

Kenani'nin bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın, Tahran'ın Kahire ile müzakereye hazır olduğunu teyit etmesinden ve ülkesinin Irak hükümetinin çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtmesinden günler sonra geldi.

Abdullahiyan, "Irak Başbakanı Muhammed Şii es-Sudani, Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’nda, İran ile Mısır arasında müzakerelerin başlatılmasını önerdi. Sudani, kendisiyle yaptığım görüşmede İran-Mısır müzakerelerinin güvenlik ve siyasi düzeyde başlatılması gerektiğini ifade etti. Bu Tahran ile Kahire arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni bir yol. Ben de bu fikri memnuniyetle karşıladım” ifadelerini kullandı.

Mısır-İran müzakereleri konusunda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin yeni adımlar atacağını söyleyen Kenani: “Diyalog ve işbirliğini geliştirmeye yardımcı olmak için Irak'ın bölgesel rolüne uygun olarak bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz” dedi.