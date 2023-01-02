Saddam'ı yakalayan asker ilk kez konuştu: Müzakere istedi, 'Bush selam söyledi' dedik

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ABD özel operasyon birimlerinden donanmaya bağlı Seal ile orduya bağlı Delta Force'da görev yapmış ve devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in yakalanmasında yer almış eski asker Kevin Holland, geçen ay katıldığı bir podcast yayınında 13 Aralık 2003'te Saddam'ın yakalandığını duyuran resmi açıklamadan beri konuyla ilgili konuşan ilk yetkili isim oldu.

Daily Mail'e göre eski Seal üyesi Jack Carr'ın Danger Close isimli podcast yayınına katılan Holland, Mart 2003'te ABD işgalinin başlamasının ardından Bağdat'tan kaçan Saddam'ın 2006'da idamına yol açan yakalanmasıyla ilgili daha önce hiç duyulmamış ayrıntıları ifşa etti.

Delta Force ekibi olarak Saddam'ın Ed Davr kasabasındaki bir çiftlikte saklandığı yaklaşık 2.5 metre derinliğindeki deliği insan istihbaratı sayesinde bulduklarını ve muhbirin kendileri için bir işaret bıraktığını belirten Holland, deliğe büyük bir strafor tıkaç takılıp üzerinin yapraklar, toprak ve kumla kaplandığını, içeri hava girmesi için boru da konulduğunu, bunları çekip çıkardıklarında içeri kum düştüğünü anlattı.

İyi yerleştirilen el bombasıyla deliği temizlediklerini, toz duman dağılınca, ışıklı silahlarını tutarak tuğlayla kaplı, içi çıplak gözle göremeyecek kadar karanlık bir çukurla ve sonunda Saddam'la karşı karşıya geldiklerini belirten Holland, yanlarındaki köpeklerin içeri girmeye korktuğunu, köpekleri geri çektiklerinde, birinin Arapça konuştuğunu duyduklarını ve tercümanın karşılık verdiğini aktardı.

'BUSH'LA AYNI TABANCAYI TAŞIYORDU'

Sesin yaklaştığını, önce ellerin, sonra gür saçlar fışkıran bir kafanın delikten çıktığını, bunun üzerine adamı çekip çıkardıklarını, ancak Saddam elinde bir tabanca tuttuğundan, içlerindeki iri yarı Teksaslının ağzına yumruk yapıştırarak Irak liderini yere devirdiğini söyleyen Holland, Saddam'ın elindeki Glock 15 tam otomatik tabancanın aynısından dönemin ABD Başkanı George W. Bush'da da olduğunun aklına geldiğini belirtti.

'MÜZAKERE İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ' YANITINI VERDİK

Oldukça hırpalanan Saddam'ın İngilizce olarak 'Irak'ın devlet başkanı olduğunu ve müzakere etmeye hazır olduğunu' söylediğini, kendilerinin de "Artık çok geç kardeşim" tarzı karşılık verdiklerini anlatan Holland, devrik Irak liderini zapt ettikten sonra ona "Başkan Bush selamlarını gönderdi" dediklerini aktardı.

'SIK SIK DIŞARI ÇIKIYORDU'

Ekibin ufak tefeği olduğundan delikten aşağı atladığında çeşitli tünelleriyle oldukça konforlu bir ortamla karşılaştığını ve videosunu çektiğini belirten Holland, Saddam'ın bir delikte bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığı sorulduğunda, 'hiçbir zaman orada uzun süre kalmadığı, arada dışarı çıktığı ve her yerde onu uyarmak için gözcüler olduğu, ayrıca devrik Irak liderinin aşçı kılığındaki iki korumasını yakındaki kulübede yakaladıkları' yanıtını verdi. "Saddam da bütün gün kulübede olurdu ve yoldan gelen olursa onu deliğe atıp üstünü örterlerdi" dedi.

Devrik Irak liderinin helikopterle Tikrit'e ve oradan da Bağdat'a götürüldüğünü ve yeni Irak hükümeti tarafından hapse atıldığını hatırlatan Holland, Saddam'dan "Kötü bir adam olduğunu hissedebiliyordunuz. Çok sinir bozucu bir varlığı vardı" diye söz etti.

'DURMADAN ELİMİZE DOKUNUYORDU'

Saddam'ın öldürülmeyeceğini anladığında yöneticiymiş gibi davrandığını, elini kolunu uzatıp ellerine dokunmak istediğini, bu yüzden onu ensesinden tutup kendilerine dokunmayı bırakması için başını ileri geri salladıklarını anlatan Holland, "Onu kontrolümüz altına aldık. Helikopterden atlamıyordu, helikopterde kimseye zarar vermiyordu, elimizdeydi. Ama uzanıp elime dokunuyordu" dedi.