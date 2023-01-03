TÜİK: Enflasyon yüzde 64,27 / ENAG: Yüzde 137

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 137

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise, aralık ayında enflasyon yüzde 5,18 artarken, yıllık artış yüzde 137,55 oldu.

ENAG açıklamasında "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu" ifadelerine yer verildi.

Yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 170.70 olmuştu. ENAG E-TÜFE'si ekim ayında yüzde 185'i gördükten sonra baz etkisiyle gerilemeye başlamıştı.