Yaşam

Ağrı buz kesti: Termometreler eksi 14'ü gösterdi

Ağrı'da sabah saatlerinde sis ve don meydana gelirken, kentte termometreler eksi 14'ü gösterdi.
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kürdistan Ağrı Hava durumu Sis Don

HABER MERKEZİ

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi.

Sis ve donun meydana geldiği kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı.

Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı. (Kaynak: İHA)

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