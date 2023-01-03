Spor

Ronaldo imza için Suudi Arabistan’da

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Al Nassr kulübüne transferi için düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Riyad'a gitti.
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dünya Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

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