HTŞ liderinden Türkiye'ye Şam ile yakınlaşma tepkisi: Bu ciddi bir sapmadır

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Cevlani, HTŞ'ye bağlı medya organlarından ‘Emced’ tarafından yayınlanan bir video kaydında Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki üçlü görüşmeleri, ‘Suriye devriminin hedeflerinden ciddi bir sapma’ olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin Şam'la normalleşme çabalarını, rejimin Suriyelilere karşı işlediği çok sayıda ihlalin ‘ödüllendirilmesi’ olarak niteleyen HTŞ lideri, ‘katil’ dediği kişilerin yanında durmayı reddettiklerini vurguladı. Savaşlarının siyasi bir konumlanma savaşı ve bir iç savaş değil, daha çok ‘doğru ve yanlış’ arasındaki bir savaş olduğuna dikkat çeken Cevlani, “Suriye halkı, hayatlarını gurur ve haysiyetle yaşama yolunu seçti” ifadelerini kullandı.

Bu savaşa karşı çıkanın kaybedeceği ve ‘helak olacağı’ konusunda uyaran HTŞ lideri, ‘gelecekteki güzel günlere hazırlamaktan’ bahsetti. Herkesi zorluklarla yüzleşmek ve Şam rejimi düşene kadar verdikleri sözü yerine getirmeye devam etmek için birlik olmaya çağıran Cevlani, ‘Şam'a ulaşıncaya kadar’ çalışmaların devam edeceğini ve Şam rejiminin yıkılacağını vurguladı.

Cevlani, son olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'e hitaben şunları söyledi:

“Olanlar karşısında sevinme, çünkü geçen zaman kalan zamandan çok. Senin de saatin yaklaştı.”