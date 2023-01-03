Gram altında yeni rekor

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Gram altın dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanmış ve günü yüzde 0,2 artışla 1099 liradan rekor seviyeden tamamlamıştı.

Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın 11.21 itibariyle yüzde 1,5 değer kazancıyla 1115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1830 lira, cumhuriyet altını da 7 bin 410 liradan satılıyor.

Uzmanlar küresel ekonominin 2023’te yavaşlamaya devam edeceğine dair artan endişelerin, yatırımcıları ‘güvenli liman’ olarak altın gibi değerli metallere yönelttiği görüşünde.