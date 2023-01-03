Ekonomi

Gram altında yeni rekor

Yeni yıla yükselişle giren gram altın, 1115 lira seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Gram altın

HABER MERKEZİ

Gram altın dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanmış ve günü yüzde 0,2 artışla 1099 liradan rekor seviyeden tamamlamıştı.

Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın 11.21 itibariyle yüzde 1,5 değer kazancıyla 1115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1830 lira, cumhuriyet altını da 7 bin 410 liradan satılıyor.

Uzmanlar küresel ekonominin 2023’te yavaşlamaya devam edeceğine dair artan endişelerin, yatırımcıları ‘güvenli liman’ olarak altın gibi değerli metallere yönelttiği görüşünde.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv