Politika

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Harem-üş Şerif'e girdi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te bu sabah Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'nın yer aldığı Harem-üş Şerif'e gitti.
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ortadoğu İsrail Itamar Ben-Gvir Harem-üş Şerif

HABER MERKEZİ

Ben-Gvir, Yahudilerin Tapınak Tepesi dediği Harem-üş Şerif'i beş yıl aradan sonra ziyaret eden ilk görevdeki İsrailli bakan oldu.

Filistin yönetimi "baskın" diye tanımladığı ziyareti kınadı. Yapılan açıklamada ziyaret için, "Bu görülmemiş provokasyon gerilimi tırmandıracak" denildi.

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas da ziyaretten önce Ben-Gvir'in Harem-üş Şerif'e girmesini "gerginliğin fitilini ateşleyeceği" uyarısında bulunmuştu.

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid ise dün Ben-Gvir'e "Bu ziyaret ölümcül bir şiddete yol açacak ve insanların hayatına mal olacak" demişti.

Ben-Gvir uyarılarla ilgili olarak "Hükümetimiz Hamas'ın tehditlerine boyun eğmeyecek. Tapınak Tepesi İsrail halkı için en önemli yerdir" dedi ve bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Harem-üş Şerif'e girdi.

Ziyaret İbrani takvimine göre "Tevet" ayının 10'uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan koalisyon, "İsrail'in tarihindeki en sağcı hükümet" olarak nitelendiriliyor.

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