NASA Başkanı: Çin, Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, Çin'in uzay çalışmalarına dair yorumda bulundu.

Politico gazetesin demeç veren Nelson, Çin'in yakın vadede Ay'ı kendi toprağı sayabileceğini ve ABD'nin Ay'a inmesini yasaklayabileceğini belirtti.

Nelson, "Ben ve NASA'daki diğer uzmanlar, Çin Ay'a ulaştığında, burada ne yapmayı planladığı konusunda ülkemiz adına giderek daha fazla endişeleniyoruz. Zira kendine ait bir uzay istasyonu inşa etmeye çalışan Çin, yakın bir gelecekte Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nelson, Pekin'in Ay yüzeyinde 'kaynak bakımından zengin yerleri tutmaya çalıştığını' vurguladı.

Bununla beraber Çin'in, Ay'daki kaynakları ele geçirebilmek için ABD başta olmak üzere diğer ülkelere engel olmaya çalışacağı tahmininde bulunan Nelson, "Gerçek şu ki süper güçler, uzayı parselleme yarışı içinde. Bu nedenle Çin'in bilimsel araştırma kisvesi altında Ay'da bir yere ulaşmamasına dikkat etsek iyi olur. Çin dediğim gibi yakın bir gelecekte diğer ülkelere ‘Uzak durun buradan, çünkü burada biz varız, Ay bizim hakimiyetimiz altında’ diyebilir" dedi.

NASA Başkanı'nın açıklamaları, üç Çinli astronotun yeni uzay istasyonu çalışmaları kapsamında çıktıkları 6 aylık bir uzay yolculuğundan dönmelerini takiben geldi.

Aralık ayında yörüngedeki çalışmalarını tamamlayan NASA, 2025'e kadar Ay'da kalıcılaşmayı amaçlıyor.