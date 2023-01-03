Muş'ta gösteri ve yürüyüşler 2 hafta süreyle yasaklandı

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Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 14 gün yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi

“Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 1 Ocak saat 00.01'den 14 Ocak saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."